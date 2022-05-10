“Millet Bahçesi’nde kek yemek ve çay içmek uğruna, genç ve yeşil ağaçlar katlediliyor”

Bursa Yenişehir'de Hatuniye Cami'nin bahçesindeki yeni dikilmiş çınar ağaçlarını söken MHP'li Belediye şimdi de Millet Bahçesi yapılacak alanda ağaç kesiyor.

Halil ATAŞ

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Bursa Yenişehir’de Millet Bahçesi yapılacak alanda MHP’li belediyenin ağaçları kesmesi tepki çekti.

“BU İNSANLIK SUÇUDUR”

İYİ Parti ilçe Başkanı Ercan Özel, “Yenişehirin merkezinde birkaç yıldır otopark olan kullanılan 14 bin metrekarelik alan Millet Bahçesi yapılmak için çalışmalar başladı. Millet Bahçesi’nde kek yemek ve çay içmek uğruna, genç ve yeşil ağaçlar, Yenişehir Belediyesi kontrolünde kökünden kesilerek katlediliyor. Bu insanlık suçudur” dedi.

“BELEDİYECİLİK DOĞAYI KORUMAKTIR”

“Belediyecilik beton, asfalt ve kaldırım yapmak değildir” diyen Özel, “Belediyecilik başta doğayı, ağacı, çevreyi ve tüm canlı varlıkları korumaktır. Bir şehrin insanları gibi doğasını o bölgede yaşayan tüm canlıları korumak, geçmişin ve geleceğin emaneti olan ağaçları muhafaza etmek en başta şehrin belediye başkanına düşen en önemli vazifelerden biridir.

Bu gerçekler ışığında Yenişehir Belediyesi oksijen kaynağı olan o yeşil ve güzelim ağaçların kesilmesine nasıl müsaade eder? Bir ağaç kolay mı yetişiyor? Böyle akla ziyan uygulama nasıl yapılır. Bunu vicdanlı Yenişehir halkının ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’NİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birkaç hafta önce gezi olayları ile ilgili yaptığı, “Ağacı kökünden sökmeye MHP’lilerde bir eğilim göremezsin. Ağaç dikmekle yetişirler” sözlerini hatırlatan İYİ Partili Özel, “Tüm bu söylemler ortada iken MHP'li bir belediyenin ağaç katliamına ev sahipliği yapması Yenişehir Belediyesinin nasıl bir yönetim anlayışına sahip olduğunu ve olayın vahametini açıkça bir kez daha ortaya koymaktadır” diye konuştu.

“BÖLGENİN AKCİĞERİ OLACAĞI PLANLANMIŞTI”

Özel, ‘Millet Bahçesi Projesi için Yenişehir Belediyesi'nin yapmış olduğu basın açıklamalarında, bu bölgenin ilçenin akciğeri olacağı, yeşilliğin bol tutulacağı ve vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir yer olarak planlandığı belirtilmişti. Ama ilk icraat olarak taptaze canlı ve yeşil ağaçların canına kıyılması ilçemizin nasıl bir zihniyet tarafından yönetildiğini bizlere acı bir şekilde gösterilmekte. Maalesef kültür yoksunu, doğa düşmanı bu anlayış, Yenişehir'de yaşam alanlarımızı, nefes alanlarımızı ve geleceğimizi yok ediyor” şeklinde konuştu.

“DOĞAMIZI KORUMAK BİZİM KUTSAL GÖRRVİMİZ”

Bu vatanın doğasının kendileri için kutsal olduğunu vurgulayan Özel, “Doğamızı korumak ve kollamak biz İYİ Partililer için kutsal bir görevdir. Yenişehir halkına güzel bir gelecek bırakmak için doğamızı ve ağaçlarımızı yok edenlere karşı, ağaçları, suları ve tüm canlıları koruyacağımıza dair siz değerli hemşerilerimize söz veriyoruz” açıklamasında bulundu.

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