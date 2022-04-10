Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili 3 maddeyi açıkladı
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Türk milletinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var” dedi ve kriterleri sıraladı.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamada bulundu. Uysal, 3 maddede cumhurbaşkanı adayını tarif etti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uysal, “Türk milletinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var” dedi ve 3 maddeyi şöyle sıraladı:
*20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak.
*Seçilebilirlik.
*Seçim sonrası 20 yılda AKP tarafından ‘devr-i sabık' muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!