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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili 3 maddeyi açıkladı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Türk milletinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var” dedi ve kriterleri sıraladı.

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili 3 maddeyi açıkladı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamada bulundu. Uysal, 3 maddede cumhurbaşkanı adayını tarif etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uysal, “Türk milletinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var” dedi ve 3 maddeyi şöyle sıraladı:

*20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak.

*Seçilebilirlik.

*Seçim sonrası 20 yılda AKP tarafından ‘devr-i sabık' muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!

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