‘Milletin parası böyle çarçur ediliyor’

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye bölgesinde başkasına ait arsayı semt pazarı yapmak için asfaltla kapladı. Arsa sahibi AKP'li belediye hakkında açtığı davayı kazanınca, AKP'li belediye 3 bin 500 metre alana döktüğü asfaltı sökmek zorunda kaldı.

Müslüm EVCİ

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AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 1 yıl önce Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye bölgesinde başkasının arsasını semt pazarına çevirerek asfaltla kapladı. Yaklaşık 3 bin 500 metre karelik alana kurulan semt pazarının kendisine ait olduğunu söyleyen hak sahibi, mahkemeye gidip davayı kazanınca AKP'li belediye döktüğü asfaltı sökmek zorunda kaldı.

“BU KADAR ÖNGÖRÜSÜZ FAALİYET OLAMAZ”

Belediyenin öngörüsüzlüğü yüzünden büyük bir israfın yapıldığını söyleyerek duruma tepki gösteren Saadet Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Mükremin Çuhadar, “Yapımının üzerinden bir yıl geçmedi. Sahabiye Mahallesi Pazaryeri için yapılan 3 bin 500 metre karelik asfalt kaldırılıyor. Bu kadar öngörüsüz faaliyet olmaz.

Hukuki olarak sorunlu olan araziye gece kondu gibi yapılan Sahabiye pazaryeri Kocasinan Belediyesi tarafından kaldırılıyor. Bu alanda belediyenin öngörüsüzlüğü yüzünden büyük bir israf yapılmıştır. Öncesinde metruk binalar olan yere, metruk binaların yıkılması akabinde pazaryeri yapılmıştı.

Pazaryeri olarak düzenledikleri yere önce çalışma yaptılar şimdi o asfaltı söküyorlar. Bu nasıl bir israftır? Millete hizmet için ayrılan bütçe öngörüsüz faaliyetlerde çarçur ediliyor. Buna razı olamayız” dedi.

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