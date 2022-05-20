Milletin Sesi İstanbul mitinginin detayları belli oldu

CHP'nin İstanbul Maltepe'de gerçekleştireceği 'Milletin Sesi' mitinginin detayları belli oldu. Mitingte önce vatandaşlar söz alacak, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu halka seslenecek. Protokol kuralının uygulanmayacağı mitingte CHP'li belediye başkanları, milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte sahneye çıkacak.

Fırat FISTIK

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla Bursa'dan İstanbul'a alınan ‘Milletin Sesi’ mitinginin detayları belli oldu. 21 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Maltepe Sahil Miting Alanı'nda yapılacak olan mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce vatandaşlar, yaşadıkları adaletsizliklere dair söz alacak.

PROTOKOL KURALI UYGULANMAYACAK

Tüm siyasi parti ve STK'ların da davet edildiği, Türk bayrağı ve CHP bayrağı dışında herhangi bir özel flama ya da bayrağın kullanılmayacağı mitingde protokol kuralı uygulanmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting konuşmasını halkın arasında takip edecek. CHP lideri, kürsüdeki konuşmasını yalnız gerçekleştirecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından miting sona erecek.

YERLİ VE YABANCI 300'Ü AŞKIN BASIN MENSUBU AKREDİTE OLDU

120 metrelik dev bir sahnenin kurulacağı mitingde, yabancı basın mensupları için anlık Türkçe çeviri olacak ve engelli bireyler için de işaret dili tercümanı bulunacak. 15 kamera ve 1 drone ise mitingi takip edecek ve medya organlarına canlı yayın akışı sağlayacak. Basın mensupları için bilgi ve veri akışının kolaylaşması için ise alanda 15 baz istasyonu ile birlikte özel Wi-Fi hatları kurulacak. Yerli ve yabancı basın mensupları ile birlikte Maltepe Sahil Miting Alanı'nda 350'yi aşkın basın mensubu mitingi takip edecek.

MİTİNGE KATILAN VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ TAM OLARAK SAĞLANACAK

21 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Maltepe Sahil Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek ‘Milletin Sesi’ mitinginde vatandaşların güvenliği için de özel olarak önlemler alınıyor. Miting öncesi ve sonrasında herhangi bir sağlık problemi yaşanması durumunda 50 ambulans görev yapacak ve 3 sağlık çadırı da mitinge katılan vatandaşlar için hizmet verecek. Ayrıca, özel güvenlik görevlileri ve parti görevlileri ile birlikte 5000 polis alanda görev yapacak.

ADALET, BİRLİK, DAYANIŞMA VURGUSU

Miting, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla son bulacak. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında adalet vurgusunu öne çıkarması, birlik-dayanışma mesajları vermesi bekleniyor.

Diğer partilere genel başkan düzeyinde çağrı yapılmazken, özellikle 6'lı masada bulunan partilerle birlikte muhalefet partilerin il yöneticileri mitinge davet edildi.

AFİŞTE, KILIÇDAROĞLU VE KAFTANCIOĞLU BİRLİKTE YER ALDI

Miting çağrı afişinde ise Kılıçdaroğlu ile birlikte Kaftancıoğlu'nun fotoğrafı yer alırken, slogan olarak da Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da yaptığı konuşmada kullandığı “Canan cesurdur, yüreklidir” cümlesi yer aldı.

SANAT CAMİASININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN ÇAĞRI

Sanat camiasının önemli isimleri, çektikleri videolar ile ‘Milletin Sesi’ İstanbul Mitingi'ne destekte bulundu. Katılımın yoğun olması beklenen miting öncesinde CHP İstanbul Kültür ve Sanat Komisyonu’nun Twitter hesabından yayınlanan videolar dakikalar içerisinde binlerce sosyal medya kullanıcısına ulaştı.

Sanat camiasının önemli isimleri, çektikleri videolar ile ‘Milletin Sesi’ İstanbul Mitingi'ne destekte bulundu. Katılımın yoğun olması beklenen miting öncesinde CHP İstanbul İl Başkanlığı Kültür ve Sanat Komisyonu resmi Twitter hesabından yayınlanan videolar dakikalar içerisinde binlerce sosyal medya kullanıcısına ulaştı.

Destek mesajı yayınlayan isimler ise şöyle: Edip Akbayram, Onur Akın, Sunay Akın, Belkıs Akkale, Metin Akpınar, Mustafa Alabora, Orhan Alkaya, Ali Altay, Hüsnü Arkan, Hürdağ Aydın, Rutkay Aziz, Selda Bağcan, Ataol Behramoğlu, Cahit Berkay, Zeynep Beşerler, Özlem Biter, Mazlum Çimen, Şevket Çoruh, Güvenç Dağüstün, Füsun Demirel, Sevinç Erbulak, Halil Ergün, Ceylan Ertem, Erdal Erzincan, Müjdat Gezen, Pelin Pınar Giritlioğlu, Mehmet Gümüş, Tülay Günal, Emrah Karaca, Aysun Kocatepe, Ali Kocatepe, Niyazi Koyuncu, Berna Laçin, Zülfü Livaneli, Vedat Sakman, Zuhal Olcay, Suavi, Nur Sürer, Burhan Şeşen, Ahmet Ümit, Levent Üzümcü, Nejat Yavaşoğulları.

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