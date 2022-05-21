‘Milletin Sesi’ mitinginde alana girişler başladı: Önce AKP’ye oy verdim, artık oy yok

CHP'nin İstanbul Maltepe'de düzenlediği 'Milletin Sesi' mitinginin başlamasına saatler kala vatandaşlar alana girmeye başladı. Mitinge gelen vatandaşlar SÖZCÜ'ye konuştu.

Fırat FISTIK

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Akşam 18.00’de başlayacak miting için vatandaşlar alana gelmeye başladı. Alanda büyük ana sahnenin dışında 8 ekran konulurken, vatandaşlar tek bölgeden 50’nin üzerinde arama noktasından geçerek alana girebiliyor. Bunun yanı sıra diğer ilçelerden gelenler teknelerle de Maltepe miting alanına ulaşacak.

TÜRK BAYRAĞI, ATATÜRK VE KILIÇDAROĞLU POSTERLERİ BİR ARADA

Alanda, Canan Kaftancıoğlu’nun fotoğrafının olduğu çok sayıda pankart bulunurken alanın iki tarafına Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Kılıçdaroğlu posterleri ve CHP bayrakları asıldı.

Çorlu tren katliamında hayatını kaybedenlerin aileleri için miting alanına “Adalet İstiyoruz” pankartı koyuldu.

Mitingin başlamasına birkaç saat kalmasına rağmen vatandaşlar alana girmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, “Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ile Florya Atatürk Kent Ormanı'nda buluştuk, CHP Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun ile Maltepe'de 18.00'de başlayacak Milletin Sesi Mitingi için yola çıkıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” notunu düştü.

Miting alanındaki vatandaşlar miting için şunları söyledi:

75 YAŞINDAYIM BÖYLE SIKINTI GÖRMEDİM

Bedri Şener (Emekli): İnsanların sıkıntısı, ülkenin gidişatı, nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Buna mutlaka çözüm üretilmeli. Muhalefet bugün burada miting yapıyor. Saatler öncesinden gelmişiz bekliyoruz. Hava da güzel. Hem havayı değerlendirmek, açık havayı teneffüs etmek hem de bu sorunlara muhalefetin nasıl çözüm üreteceğini, neler yapmak istediklerini duymak istiyoruz. 75 yaşındayım böyle bir sıkıntı görmedim. Bu ülke çok sıkıntılar yaşadı ama böylesine, ipi elinden bırakmış artık. İp elinde değil. Almış başını gidiyor.

EN ÖNEMLİ PROBLEM EKONOMİ

Selva Berber: En önemli problem ekonomi. İkincisi adalet. İşsizlik, geçim, ayrım… Ülke paramparça olmuş durumda. Adaletin olmadığı bir ülkenin yaşam şansı sıfırdır. Mitinge Hatay'dan katılıyoruz. Dün saat altıda çıktık yola, on birde buradaydık. Adaleti savunmak için geldik. Canan Kaftancıoğlu sadece bir tweet atmıştır, onun haricinde bir suçu yoktur. Suç işleyenler dışarıda, ülkeyi kötüye götürenler, cinayet işleyen dışarıda. Bir tweet yüzünden mahkum olan insanlarımız var. Bu olmaz, olmaması lazım. Kendimizi güvende hissetmiyoruz.

Gülten Yakut (Ev hanımı): Ülkenin en önemli problemi hukuksuzluk. Öncelikli problemimiz. Ondan sonra ekonomimiz çok kötü oldu şu anda. Zaten kötüydü, daha da kötü oldu. İnsanlarımız aç durumda artık. Biz yargıyı, hukuku çalışalım diye mücadele verirken ekonominin de bu duruma gelmiş olması, ‘bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ diyen vatandaşlarımızı bile ayağa kaldırmaya başladı. Mücadeleye devam edip Türkiye'yi kimseye teslim etmeyeceğiz.

Meryem Pekteze: Gençlerimiz iyi olsun, hapishanede insanlar yatmasın. Onlar bizim canımız. Biz haram yemedik, yalan söylemez Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu da haram yemeyenlerden.

ÖNCE AKP’YE OY VERDİM ARTIK OY YOK

Torun Karakaya: En önemli problem mülteciler, Suriyeliler. Elimizden ekmeğimizi aldılar, yerimizi, vatanımızı aldılar. O şehitler bizden davacı olacak. Sayın Cumhurbaşkanı ‘Ben kurda kuzuyu teslim etmem’ diyor. Bizi teslim etti. İş yok, ekmek yok, ev yok. Hep mültecilere çalışılıyor. Önce AKP'ye verdim, 60 yaşında bayanım. AKP'ye oy verdim, üye oldum ama böyle görünce, mültecileri, Suriyelileri buraya doldurdu. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşur, niye Esad ile konuşmuyor? Yazık, yazık. O şehitler bizi perişan edecek. AKP'ye oy moy yok.

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