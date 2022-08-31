Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, polislerin öğretmenlere müdahalesine ‘manipülasyon’ dedi

Milli Eğitim Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Taban maaş hakkımız geri verilsin" diye toplanan öğretmenlere polislerin biber gazı sıkması ve gözaltına alınmasıyla ilgili 'manipülasyon' açıklaması yaptı.

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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, “Taban maaş hakkımız geri verilsin” talebiyle Ankara'da toplandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümek isteyen öğretmenlere, polis biber gazı sıkarak müdahale etti, çok sayıda öğretmen gözaltına alındı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Hasanoğlan Ders Aletleri Yapım Merkezi’nde imal edilen ve evde eğitim gören çocukların eğitimlerinde kullanılacak materyalin dağıtım törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Mahmut Özer, eylem yapan öğretmenlere polisin biber gazlı müdahalesiyle ilgili konuştu:

AYIRT ETMİYORUZ

– Bizim eğitim sistemimizin en değerli varlığı öğretmenlerimiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak devletteki öğretmenlerimizle özel öğretim kurumlarındaki öğretmenlerimizi ayırt etmiyoruz. Her birinin çalışma koşullarını çok daha iyi noktaya getirmek için çok daha iyi ortamlarda eğitim vermelerini sağlamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İki güzide meslek grubu olan öğretmen ve polisleri karşı karşıya getirmeyle ilgili her türlü manipülasyona, şiddetle karşı duruyoruz. (DHA)

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