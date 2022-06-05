Milli Eğitim’den okul talep eden TÜGVA’ya tepki

Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokolü öne sürerek yaz okulu açmak amacıyla Manisa'da 10 okulun vakfa talep tahsis edilmesi için talepte bulundu. CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, TÜGVA’nın yaz okulları adı altında AKP’nin ideolojisine uygun gençler yetiştirileceğini ifade ederek tepki gösterdi.

İlker KILIÇASLAN

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol gereğince Manisa'da ‘Yaz Okulu' adı altında çeşitli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 10 okulun vakfa tahsis edilmesi talebinde bulundu.

Vakfın Manisa İl temsilciliği tarafından gönderilen yazılı dilekçede, tahsis edilecek okullarda ‘TÜGVA Yaz Okulu' adı altında Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi. İbadet, Kitap Okuma, sportif ve sosyal etkinler gerçekleştirileceği ifade edildi.

Yazılı dilekçede talep edilen okulların Yunusemre Ticaret Meslek Lisesi, Ömer Halisdemir Ortaokulu, Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu, Müftü Alimefendi İmam Hatip Ortaokulu, Necatibey İlkokulu, Murat Germen İlkokulu, Soma Yunusemre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Salihli Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gördes Fatih Ortaokulu ve Akhisar Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulu olduğu ifade edildi.

Konuyu gündeme taşıyan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, okulların TÜGVA'ya tahsis edilmesine tepki göstererek, yaz okullarından AKP'nin istediği ideolojiye göre çocukların yetiştirileceğini iddia etti.

“AKP'NİN İDEOLOJİSİNE GÖRE GENÇLER YETİŞTİRECEKLER”

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban yaptığı açıklamada, TÜGVA'nın yaz okulları adı altında hedefinin AKP'nin istediği biat eden, sorgulamayan, ilim ve bilimden uzak dindar gelecek nesiller yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

CHP'li Balaban yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Devletin her türlü kaynağının önüne serildiği, torpil dosyaları ile tanınan ve hangi vasfına göre ne olduğu anlaşılamayan bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yapan Türkiye'de TÜGVA diye bir vakıf var. Geçtiğimiz aylarda TÜGVA'ya Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak tahsis edilecek kafeyle ilgili alınan kararın iptali konusunda yargı mücadelemizi kazanmıştık. Şimdi aynı vakıf gözünü okullarımıza dikmiş durumda. Yine elimizde skandal bir belge var.

Vakfın Manisa temsilcisi Manisa Valiliğinden gereğinin yapılmasını arz ettiği bir belge. Bu belgeye göre TÜGVA yaz okulu adı altında öğrencilere hepimizin bildiği bir görüşü empoze etmek için gereğinin yapılmasını arz ediyor. Bu yaz okulunda çocuklar ders işleyecek, sosyal aktivitelere katılacak gibi bir durum yok. Çocuklarımıza yaz okulunda kendilerine göre ‘makbul vatandaş' olmayı öğretmek istiyorlar. 2021 yılında yine bu vakfın açtığı yaz okullarında küçücük kız çocuklarına ‘hanımlık akademisi' adı altında gösterdikleri dersleri, harem-selamlık sınıf düzenlemelerini unutmadık. Bu yaz okullarında AKP'nin ideolojisine göre genç nesiller yetiştirilmek isteniyor.”

VELİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

CHP'li Balaban açıklamasının son kısmında, TÜGVA'nın açmayı hedeflediği yaz okulları konusunda velilere çağrıda bulunarak sözlerini şöyle sonlandırdı: “Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir yaz okulu açılacaksa bu bilimsel ve laik bir eğitimin verileceği, çocukların geleceklerine yatırım yapabilecekleri, pandemi döneminde eğitimde açılan yaraların onarılabileceği bir yaz okulu olmalıdır.

Belirli bir siyasi ideolojinin arka bahçesi olan, gencecik evlatlarımıza kendilerine göre makbul vatandaş olmayı öğrettikleri yaz okullarına ihtiyaç yok. Çocuklarımızın AKP ideolojisi çerçevesinde yetiştirilmeye çalışıldığı böyle bir yaz okuluna ne ailelerimizin ne de çocuklarımızın ihtiyacı vardır. TÜGVA'nın Manisa'da kendilerine tahsis edilmesini istedikleri okullarda yaz okulu yapmasına şu anda engel olamayabiliriz. Ancak velilerimize seslenmek istiyoruz. İlimin, bilimin ışığından ayrılmayarak çocuklarımızın AKP ideolojisi çerçevesinde yetiştirilmesine müsaade etmesinler. Unutmasınlar ki çocuklarımız bu ülkenin geleceğini oluşturacak fidanlardır. Bu fidanlarımızın koparılmasına izin vermesinler.”

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