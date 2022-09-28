Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası Yunanistan mesajı

MGK sonrası yapılan açıklamada, "Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir." denildi. Açıklamada ayrıca, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına değinilerek, "Müttefiklik ruhuna aykırı olan bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Beştepe’de düzenlenen toplantı 4 saat sürdü. Kritik toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*PKK/KCK-PYD/YPG-SDG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve berbaerliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye yurt içinde ve yurt dışında zim kararlılık, başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş; çöküş sürecine giren PKK/KCK terör örgütünün yurt içinde yurt dışında tevessül edebileceği eylemlere karşı alınacak ilave tedbirler görüşülmüştür.

YUNANİSTAN VE ABD’YE TEPKİ

*Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan’ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir.

*ABD’nin GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı müttefiklik ruhuna aykırı. Bu karardan geri dönülmesi çağrısında bulunulmuştur.

*Yunanistan’ın beyhude çabalarına karşı milletimizin menfaatlerinin muhafazası için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğimiz vurgulandı.

KKTC AÇIKLAMASI

*Kıbrıs Türklerinin haklarının savunulması faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, tüm ülkeler KKTC’nin bağımsızlığını tanımaya davet edilmiştir.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

*Ukrayna’daki savaşın sonlandırılmasına matuf adımların gecikmeksizin atılması gerektiği, Türkiye’nin barışın sağlanması için gayretini sürdüreceği ifade edilmiştir.

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