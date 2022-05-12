Milli Saraylar’dan ‘Kaşıkçı Elması’ açıklaması

Topkapı Sarayı’nda bulunan paha biçilemez Kaşıkçı Elması’nın çalındığına dair iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu. Milli Saraylar’dan ise fotoğraflı açıklama geldi.

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Topkapı Sarayı Müzesi’nde sergilenen 86 karat ağırlığında olan Kaşıkçı Elması’nın çalındığına dair iddialar sosyal medyada dalga dalga yayıldı. İddialarla ilgili olarak Milli Saraylar'dan sert bir açıklama geldi:

TURİZMİ BALTALAMAYA YÖNELİK GİRİŞİM

– Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı'nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü'nde sergilenmektedir. Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK

– Başkanlığımızın her türlü iletişim ve bilgi sunma kanalları kamuoyuna açıktır. Gerek basında gerekse sosyal mecralarda yer alan mesnetsiz ve gerçek dışı iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacaktır.

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