Milli Saraylar’ın Dolmabahçe’deki lojmanları da yıkılıyor

Milli Saraylar İdaresi’nin 2003 yılında beri lojman olarak kullandığı Beşiktaş Dolmabahçe’deki eski askeri binalar yıkılıp yeniden yapılacak. Lojman bloklarının yıkılıp yenilenmesi işinin TOKİ iş birliğiyle Kiler GYO tarafından gerçekleştirileceği ortaya çıktı. AKP Milletvekili Vahit Kiler’e ait olan şirket, bu inşaatı; TBMM Milli Saraylar’a ait lojmanların bulunduğu Beşiktaş’taki başka bir arazide gerçekleştirdiği konut projesi kapsamında bedelsiz olarak yapacak.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumlarında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine Beşiktaş Dolmabahçe'deki eski askeri binaların bulunduğu hazineye ait parselin imar planı değişikliği gündeme geldi.

Yapılan plan değişikliği ile askeri alan fonksiyona sahip 24 bin 373 metrekarelik parselin, konservatuar binası olarak kullanılmak üzere 28 Temmuz 2021'de üniversiteye tahsis edilen 20 bin 483 metrekarelik kısmına ‘yüksek öğretim tesisi’ fonksiyonu verildi.

2003 yılından beri Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından lojman olarak kullanılan 3 bin 890 metrekarelik kısım da ‘resmi kurum alanı’ ilan edildi. Plan değişikliği İBB Meclisi'nde oybirliği ile kabul edildi.

LOJMALARI TOKİ-KİLER GYO YENİLEYECEK

Plan değişikliğine ilişkin hazırlanan raporda ilgili kurumların görüş ve değerlendirmeleri de yer aldı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın plan teklifine ilişkin görüşünde lojman binalarıyla ilgili dikkat çeken bir bilgi yer aldı.

Parselde bulunan 2 lojman bloğunun yıkılarak yenilenmesi konusunun 8 Kasım 2021 tarihli Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulunda değerlendirildiği ve lojmanların yıkılıp yenilenmesine karar verildiği kaydedildi.

14 Şubat 2022 tarihli Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu toplantısında ise lojman bloklarının yıkılıp yenilenmesi işinin TOKİ işbirliğiyle Kiler GYO tarafından hazırlanan proje ile uygun olduğuna oybirliği ile karar verildiği aktarıldı.

Beşiktaş Belediye Başkanlığına Kiler GYO tarafından hazırlanan yapım projesinin bildirildiği ve gerekli ruhsat izinlerinin talep edildiği belirtildi.

ABBASAĞA'DAKİ PROJE KAPSAMINDA BEDELSİZ YAPILACAK

TOKİ, 2021 yılında Milli Saraylar’a ait lojmanların bulunduğu Abbasağa Mahallesi 347 ada 1 parselde bulunan 17 bin 665 metrekarelik taşınmaza ilişkin ‘Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi’ ihalesi düzenlemişti. En yüksek teklifi Kiler GYO vermişti.

Arsa satışı karşılığı satış toplam geliri 1 milyar 450 milyon TL, idare payı geliri 203 milyon TL teklif edilmişti. Bu ihale kapsamında imzalanan sözleşmede en son plan değişikliği yapılan Dolmabahçe'deki lojmanlar da yer aldı.

Sözleşmede bu parseldeki lojmanların yıkılarak yerine 14 adet konutun ve bunlara ait 20 adet açık otoparkın bedelsiz olarak idareye teslim edileceği imza altına alınmıştı. Kiler GYO'nun yönetim kurulu başkanı Nahit Kiler, yönetim kurulu başkan yardımcısı da AKP Milletvekili Vahit Kiler.