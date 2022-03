Milyonlar böyle heba oluyor: AKP’li belediye ‘Eşeğe benzemiş diye’ at heykelini söktü

AKP’li Şanlıurfa Belediyesi’nin 6 milyon TL bedelle ihale ederek kentin çeşitli yerlerine yaptırdığı dekoratif aydınlatmalı motifli ledlerin bir çoğu kısa sürede bozuldu. Aynı ihaleyle yaptırılan at heykeli ise, “Eşek mi, katır mı?” eleştirileri nedeniyle kurulduktan birkaç gün sonra söküldü. Sökülen eski belediye binasının yerine yaptırılan atlı karınca da yine eleştiriler nedeniyle kuruduktan birkaç gün sonra kaldırıldı.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir süre önce aydınlatma direklerinde kullanılmak üzere dekoratif aydınlatma asma-germe ve direk motifi ihalesi açtı. KDV dahil 6 milyon 40 bin TL bedelle gerçekleşen ihaleyi kazanan firma, ihale şartnamesinde bulunduğu için Şehitlik Kavşağı'na at heykeli yapıldı.

Şu anda AKP'den milletvekili olan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın belediye başkanlığı döneminde yapılan güvercin heykeli kaldırılarak yapılan at heykeli için kentte, “Bu at mı, eşek mi, katır mı?” şeklinde tartışmalar başladı. Kısa sürede büyüyen ve sosyal medyada da yayılan eleştiriler üzerine at heykeli yapıldıktan birkaç gün sonra gece yarısı kaldırılarak götürüldü. İhaleyi kazanan firmanın kentin çeşitli semtlerine yaptığı ışıklı kabartmaların da kısa sürede hasar gördü. Birçok ledin ışıklandırma sisteminin çalışmaması tepkiyle karşılandı.

ATLI KARINCA DA SÖKÜLDÜ

AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Milyonlar böyle heba oluyor” dedirten bir başka şaşkınlıkla karşılanan uygulamaması ise, yıkılan eski belediye arsasına yapılan atlı karınca heykelinde yaşandı.

Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün, “İnsanların çay içebilecekleri 100 metrekare bir kafeterya olacak. Altta WC yapağız. Kalan bölümünde ise dikebileceğimiz kadar ağaç dikeceğiz. Buraya betonu sokmayacağız” açıklamasına rağmen, söz konusu alana betondan bir atlı karınca heykeli yapıldı.

Ancak, atlıkarınca heykeli de tıpkı at heykeli gibi eleştirilere hedef olunca o da 2 gün sonra, gece yarısı vinç ile sökülüp Karaköprü İlçesi'nde bulunan çocuk parkına götürüldü.

İNSANLAR AÇLIKTAN İNTİHAR EDERKEN BU NE İSRAF?

AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 6 milyon TL harcayarak yaptırdığı kabartmaların bazılarının kısa bir süre sonra arızalanması, at ve atlı karınca heykelinin “Uydurma” şekilde yapıldığı için tepkiler nedeniyle sökülmesi vatandaşların yanı sıra, siyasilerin de eleştirilerine neden oldu.

Yönetim Kurulu üyeleriyle bir süre önce petrol istasyonu yapılmak istenen ve rant iddialarıyla gündeme gelen Şehitlik Kavşağı'nda açıklama yapan DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz,

“Dikkat burada her an bir yolsuzluk çıkabilir” uyarısında bulunduktan sonra şu açıklamayı yaptı: “Burada 100 metre aralıklarla karşımıza iki yolsuzluk çıkıyor. Birisi, 1800 metrekare alana yapılmak istenen petrol istasyonu.

Diğeri ise, 6 milyon TL bedelli ihaleyle yapılan işin, bir bölümü olan at heykeli. Açlık intiharlarının olduğu bir dönemde ne ata, ne eşeğe, ne de katıra benzeyen, daha sonra tepkiler nedeniyle kaldırılan bir heykele ödenen milyonlar. Yazık değimli insanların ekmek parası bulamadığı bir zamanda böyle saçma şeylere kaynakların heba edilmesi?”

GÜVERCİNLERİN KİME NE ZARARI VARDI?

Heykelin sökülmesinin ardından bir açıklama yapan CHP Haliliye İlçe Başkanı Avukat İbrahim Halil Alagöz ise, yıllardır herkesin beğendiği güvercin heykelinin durduk yerde sökülmesine eleştirdi.

Alagöz, “Güvercin heykelini sökerek, yerine at heykeli diken Şanlıurfa Büyükşehir ve Haliliye Belediyesi'ne güvercinlerin kime ne zararı olduğunu sormak lazım.

Şimdi de attan çok eşeğe benzeyen heykeli alelacele neden söktünüz? Kimlerin cebini doldurdunuz yine? Bunlar hep Şanlıurfalının parasının birilerine peşkeş çekilmesi için yapılan şeyler” şeklinde tepki gösterdi.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyenin ihalesi, AKP'liye gitti