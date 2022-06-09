Minibüs şoföründen Kılıçdaroğlu’na mazot isyanı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ordu'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf, geçinememekten ve akaryakıt fiyatlarından dert yandı. Minibüs şoförü olduğunu söyleyen bir kişi ise mazot fiyatlarından yakınarak, "İşlerimiz çok sıkıntılı. Akaryakıt çok yüksek. Dün akşam zam geldi. Mazot 28 lira, yolcumuz 16 lira. Yani bir yolcuyla bir litre mazot alamıyoruz." diyerek dert yandı. Kılıçdaroğlu ise "Ekonomide kayış koptu. Yönetemiyorlar. Türkiye'nin bu çıkmazdan kurtulması lazım." yanıtını verdi.

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Ordu’daki temaslarını sürdüren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

“ORTA DİREĞİN ÇÖKMEMESİ LAZIM”

Kılıçdaroğlu, bir esnafın ‘Esnaf Bakanlığı istiyoruz başkanım' sözlerine karşılık, “Sözlerimizin arasında var o. Esnafın da derdini söyleyeceği bir yer olacak. Yapacağız, esnafın sorunlarını çözeceğiz. Esnaf bu toplumun orta direği. Orta direğin çökmemesi lazım” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK FATURALARINDAN DERT YANDI

Çanta satan bir dükkanı ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na esnaf geçinemediğini belirterek, “Elektrik açmadığımız halde çok fazla geliyor. Her şey sıkıntılı, geçim sıkıntısı bizi de vurdu. İşler hiç yok. Şu an herkes boğazının derdinde. O yüzden bizim satışlarımız çok düşük şu an.” dedi.

“DOKTARLARIN YURT DIŞINA GİTMELERİNE ÜZÜLÜYORUM”

Başka bir vatandaş da Kılıçdaroğlu’na şu sözlerle dert yandı: “Ben emekli maaşımla iki depo dolduramıyorum. Ekonomimiz yok, geleceğimiz yok. Doktor arkadaşlarımız yurt dışına gideceğiz diyorlar üzülüyorum.”

Kılıçdaroğlu da vatandaşa “Hepsini çözeceğiz, onlar kalacaklar. Onların haklarını da teslim edeceğiz.” yanıtını verdi.

“TÜRKİYE’NİN BİRAZ HUZURA İHTİYACI VAR”

Daha sonra bir perdeci dükkanına giren Kılıçdaroğlu buradaki çalışanlara şu ifadeleri kullandı:

“Sandığa gidince elinizi vicdanınıza koyun. Artık dur demeniz lazım. Birlikte dur dememiz lazım. Türkiye’nin biraz huzura ihtiyacı var. Çok kamplaştık, ayrıştık. Herkes bir başka kişiyi düşman olarak görmeye başladı. Buradan Türkiye’nin çıkması lazım. Hepimizin kucaklaşması lazım. Bir arada, huzur içinde yaşamamız lazım.”

“BİR YOLCUYLA BİR LİTRE MAZOT ALAMIYORUZ”

Uzun yol minibüs şoförlüğü yaptığını söyleyen bir kişi ise mazot fiyatlarından yakınarak, “İşlerimiz çok sıkıntılı. Akaryakıt çok yüksek. Dün akşam zam geldi, yine geleceği söyleniyor. Ekonomik durumumuz çok sıkıntılı. Mazot 28 lira, yolcumuz 16 lira. Yani bir yolcuyla bir litre mazot alamıyoruz. 3 öğrenciye 1 litre mazot alıyoruz.” dedi.

Kılıçdaroğlu ise “Ekonomide kayış koptu. Yönetemiyorlar. Türkiye’nin bu çıkmazdan kurtulması lazım.” yanıtını verdi.