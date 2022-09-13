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Miras yüzünden kardeşini öldürdü

Aksaray'da miras yüzünden kan döküldü. Kemal Elçi, kendisinden bir yaş küçük Kenan Elçi'yi öldürdü.

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Miras yüzünden kardeşini öldürdü

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi’nde meydana geldi. Market işleten Kemal Elçi (37), kardeşi Kenan Elçi’nin (36) işlettiği markete gitti. Burada iki kardeş arasında, babalarından miras kalan sattıkları tarlanın parası nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine dört çocuk babası Kemal Elçi, yanında getirdiği tabancayla kardeşi Kenan Elçi’nin başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan iki çocuk babası Kenan Elçi, olay yerinde yaşamanı yitirdi.

Kenan Elçi

Kenan Elçi’nin cansız bedeni, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Kemal Elçi, yaklaşık iki saat sonra polis tarafından yakalandı. (DHA)

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