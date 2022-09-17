MİT, Suriye’den sızan suikastçı teröristin peşinde

Suriye’den Türkiye’ye sızan Suriye uyruklu suikastçı bir kadın teröristin Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalına geçiş yaptığı belirlendi. Ala kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları sürüyor.

Özgür CEBE

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde son üç yılda gerçekleştirilen Kıran, Kapan, Yıldırım, Eren ve son olarak Eren-Abluka operasyonlarıyla kan kaybeden terör örgütü PKK'ya yönelik iç güvenlik harekâtları kesintisiz sürüyor.

Peş peşe verdiği ağır kayıplarla İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye sınırları içindeki terörist sayısı 120'nin altına düştü.

Örgüt bölgeye sürekli yeni gruplar takviye etmek için girişimde bulunsa da kullanılan ileri teknoloji ile teröristler sınırdan sızamadan etkisiz hale getiriliyor.

Irak ve Suriye sınırında alınan güvenlik önlemleri, yüksek güvenlikli ve yeni nesil teknoloji ile donatılan gözetleme kuleleriyle sınırdan geçişler neredeyse imkânsız hale gelirken, terör örgütünün son dönemde taktik değiştirip arazide ilerlemek riskli olduğu için sınırdaki ilçelere mülteci gibi girmeye çalıştıkları ve terör örgütünün göndermek istediği kırsal bölgeye kapalı kasa kamyonet ve pikaplarla geçmeye çalıştıkları tespit edildi.

MÜLTECİ GİBİ SIZIYORLAR ÇOBAN GİBİ SEYAHAT EDİYORLAR

Son dönemde PKK’lı teröristlerin doğu ve güneydoğu sınır hatlarından İran, Irak, Afganistan ve Suriye uyruklu mülteci gibi sızmaya çalıştıkları bildirildi.

Buralara giriş yaptıktan sonra işbirlikçiler tarafından kapalı kasa pikap ve kamyonetlerle bir bölgeden başka bir bölgeye taşındıkları öğrenildi.

Bazı teröristlerin polis ve jandarmanın yol kontrollerinde dikkatlerini çekmemek için çoban kılığında içinde büyük ve küçükbaş hayvanların da olduğu kamyonların dorsesinde örgütün gönderdiği alanlara ulaşmaya çalıştıkları, yakalanan ve teslim olan teröristlerin itiraflarıyla gün yüzüne çıktı.

Son üç ay içinde Diyarbakır, Bitlis ve Hakkari kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin ise sivil kıyafetli oldukları tespit edildi.

Teröristlerin eskisi gibi uzun namlulu silah ve terörist kıyafetleriyle arazide dolaşmak yerine sivil kıyafetler giyinerek yanlarında sadece Glock tabanca ve ceplerinde el bombası taşıdıkları, bu şekilde havadan İHA, SİHA ve araziye kurulan foto kapanlara yakalandıkları takdirde bile güvenlik güçlerini yanıltmak için kendilerine ya çoban, ya da sivil vatandaş görüntüsü verdikleri belirlendi.

KADIN SUİKASTÇI ALA HER YERDE ARANIYOR

Suriye'den Türkiye'ye sızdıktan sonra Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kulp İlçeleri arasında kalan dağlık bölgede barındığı tespit edilen Suriye uyruklu Ala kod adlı kadın teröristin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçlerinin operasyonları sürüyor.

Kadın teröristin örgütün suikastçısı olduğu, keskin nişancı kadın teröristin örgütün sözde özel güç yapılanması içinde yer aldığı ve Dragunov uzun menzile sahip dürbünlü suikast silahları kullandığı bildirildi.

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