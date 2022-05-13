Mithat Sancar’ın annesi İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın annesi için İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li milletvekilleri de katıldı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın annesi Münire Sancar hayatını kaybetti.
78 yaşında hayatını kaybeden Münire Sancar, Bahçelievler Yayla Miraç Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sancar'ın annesi için düzenlenen cenaze törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Akif Hamzaçebi'nin de aralarında bulunduğu isimler katıldı.
KARAMOLLAOĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sancar’ı arayıp vefat eden annesi Münire Sancar için başsağlığında bulundu.
Sosyal medya hesabından da Mithat Sancar’ı etiketleyerek paylaşımda bulunan Karamollaoğlu, “HDP Eş Genel Başkanı Sayın Mithat Sancar'ın muhterem annesi Münire Sancar Hanımefendi'ye Allah’tan rahmet, Mithat Bey'e ve Sancar ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.