MİT’ten kritik operasyon: Suriye-Irak ikmal yolundaki PKK binası vuruldu

Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ait bina, MİT'in düzenlediği operasyonla vuruldu. Teröristlerin toplantı için bir araya geleceği bilgisi üzerine harekete geçen ekiplerin SİHA'lı operasyonunda 5 terörist öldürülürken, Suriye’nin kuzeyine geçişleri sağlayan ikmal yolu üzerindeki bina kullanılamaz hale geldi.

Özgür CEBE

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Suriye'nin kuzeyinden Irak'a geçişlerin sağlandığı ikmal yolu üzerinde yer alan Sincar'ın Sinun kasabasında terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ'li teröristlerin örgüte ait sözde Şengal Demokratik Özerk Meclisi adını verdikleri binada toplantı için bir araya gelecekleri bilgisi üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçti.

MİT'in sinyal bilgileri üzerine binanın önce uydu üzerinden koordinatları çıkarıldı, ardından sahadaki yerel istihbarat ağına da bu binanın konumu ve bilgileri teyit ettirildi.

KİMLİKLERİNİ GİZLEMEK İÇİN APAR TOPAR GÖMMÜŞLER

Terör örgütü PKK'ya Suriye ve Irak'a lojistik ve insan aktarımının yapıldığı netlik kazanan binaya SİHA ile dün saat 14.30'da 5 dakika arayla iki nokta operasyon yapıldı. İki güdümlü mühimmatla bina tam isabetle vurulurken, çıkan yangın ve oluşan hasar nedeniyle ikisi sorumlu düzeyde beş terörist öldürüldü. 10 teröristin de ağır yaralı olarak Musul'daki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Bombalama sonrasında Ezidilerden oluşan yerel halkın terör örgütü PKK'ya Pazartesi gününe kadar ilçeyi derhal terk etmeleri yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.

Bu arada hedef alınan teröristlerin toplantı yaptığı binada ölenlerin Sincar'daki yerel ve sivil halktan olmadığı, bazılarının terör örgütü PKK saflarında faaliyet yürüten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları için kimlikleri açığa çıkmasın diye cenazelerin apar topar Sincar dışına çıkarılarak defnedildiği bildirildi.

BİRİ KANDİL’DEN DİĞERİ SURİYE’DEN GELMİŞ

İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre, toplantı için biri Suriye'deki YPG‘den diğeri Kandil'den olmak üzere iki üst düzey yöneticinin Sincar'daki toplantı binasına geldiği yerel kaynaklarca belirlendi. Sincar'da son olarak 7 Aralık 2021 günü Hanesor ilçesinde yine terör örgütü PKK'ya ait sözde Halk Meclisi adını verdikleri bir bina MİT'in SİHA ile gerçekleştirdiği operasyonda vurulmuş, üst düzey PKK'lılardan sözde Şengal Özerk Yönetimi Başkanı Dijwar kod adlı Mervan Bedel Xwededa öldürülmüştü.

Terör örgütü PKK, 2014 yılında IŞİD'in Sincar'a saldırmasını bahane ederek Ezidi halkını savunma bahanesiyle buradaki otorite ve yönetim boşluğundan istifade ederek ABD'nin de desteğiyle burayı IŞİD'den aldıktan sonra bu tarihten sonra Sincar'dan çıkmayıp burada sözde özerklik ilan etmişti.

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