MİT’ten nokta operasyonu! PKK’lı terörist saklandığı evde etkisiz hale getirdi

MİT, hendek-barikat eylemlerinde Çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan Hayri kod Ekrem Üstek’i saklandığı Ayn El Arab’da etkisiz hale getirdi. MSB de Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPGli teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MİT, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan Hayri kod Ekrem Üstek'i saklandığı Ayn El Arab'da etkisiz hale getirdi.

ZEYTİN DALI BÖLGESİNDE 4 PKK’LI

Milli Savunma bakanlığı de Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPGli terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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