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MİT’ten nokta operasyonu! Üst düzey PKK’lı öldürüldü

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

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MİT’ten nokta operasyonu! Üst düzey PKK’lı öldürüldü

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