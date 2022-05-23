MİT’ten PKK’ya çifte operasyon

Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde hareket halindeki araca MİT tarafından SİHA'yla operasyon düzenlendi. İkisi Irak uyruklu PKK kuryesi, üç terörist 5 kişi öldürüldü. Aynı saatlerde Musul yakınlarındaki Mahmur Kampı'na yine SİHA'yla düzenlenen operasyonda Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirildi.

Özgür CEBE

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Kuzey Irak’ta Süleymaniye yakınlarındaki Asos Dağı’ndan çıkış yaptığı tespit edilen MİT'in takibindeki sivil arazi aracına Çemçemal ilçesi Akçeler beldesi kırsalında Silahlı İnsansız Hava Aracıyla nokta operasyon düzenlendiği bildirildi.

MİT'in yerel saha unsurlarından da aldığı teyitli istihbari bilgi ve sinyal takibiyle terör örgütü PKK'nın sözde gümrük/lojistik sorumluları oldukları belirlenen üçü Irak uyruklu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

MİT bünyesindeki Dış Operasyonlar Başkanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda iki SİHA kullanıldığı bildirilirken, güdümlü mühimmatın isabet aldığı hurda yığınına dönen araçta inceleme yapan Süleymaniye polisi terörist cenazelerini Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Bölgeye sevk edilen itfaiyelerin soğutma çalışmaları yürüttüğü kaydedildi. Terörist cesetlerin tümden yandığı ve bu nedenle kimliklerinin henüz tespit edilemediği bildirildi.

YANMIŞ CESETLERİN KİMLİK TESPİTİNE ÇALIŞILIYOR

Ölen iki kişinin Çemçemal nüfusuna kayıtlı Aram Haci Kake Xan ile İsmail İbrahim oldukları bildirilirken, diğer üç teröristin cesetlerinin tamamen yanmış olması nedeniyle kimliklerinin tespit edilemediği bildirildi. İki Iraklının terör örgütü PKK'ya kuryelik yaptıkları ve teröristleri TSK ve MİT'in hava harekâtlarından korumak için kendi araçlarıyla taşıdıkları öğrenildi.

Pikabın vurulmasıyla eş zamanlı olarak Akçeler beldesinin kuzeyinde Kandil Dağı’na giden güzergâhta yer alan Tutekale köyü kırsalındaki patika yol üzerinde kurulu terör örgütü PKK'ya ait kontrol noktasının da SİHA ile vurulduğu ve noktanın yerle bir edildiği belirtildi.

BM DENETİMİNDEKİ SÖZDE MÜLTECİ KAMPI

MİT'in gerçekleştirdiği bir diğer operasyon da Erbil'in 50 kilometre güneyinde yer alan PKK kontrolündeki Mahmur Kampı oldu.

Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Rubar kod adlı Mehmet Erdoğan'ın Mahmur Kampı'nda, Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş bir sahte kimlikle yaşadığı belirlendi.

Erdoğan, aracıyla Mahmur Kampı yakınlarında SİHA’yla hedef alındı. Ağır yaralanan terörist kaldırıldığı hastanede öldü.

Mehmet Erdoğan, 1990'lı yıllardan itibaren çok sayıda sivil ve askerin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği için “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” ve “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma” suçlarından aranıyordu.

Birleşmiş Milletler denetiminde olduğu belirtilen kampın adı, terör örgütü PKK tarafından “Şehit Rüstem Cudi” adı verilmişti. Habur Sınır Kapısına gelerek güvenlik güçlerine teslim olan beş terörist, bu kampta kendilerine drone, paramotor ve bombalı maket uçaklarla ilgili havacılık eğitimi verildiğini itiraf etmişlerdi.

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