MİT’ten Süleymaniye’de operasyon: 4 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı Irak’ın kuzeyinde, Süleymaniye ile Erbil arasındaki dağlık bölgede dün gece gerçekleştirdiği nokta hava harekâtında, PKK’nın suikast biriminde yer aldıkları belirlenen hareket halindeki 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Özgür CEBE

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Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye sınırından 190 kilometre derinlikte terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kandil'de terör örgütünün sözde suikast okulunda eğitim aldıkları ve örgütün özel güç yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 4 kişilik suikast hücresine yönelik dün akşam saat 20.35'te bir nokta operasyon gerçekleştirildi.

Silahlı ve teçhizatlı olarak Kandil'deki barınma alanlarından ayrılan hareket halindeki 4 kişilik suikast hücresinin bulunduğu bölgenin koordinatları belirlendi.

Ardından PKK'lı oldukları bilgisi MİT'in yerel saha ajanlarıyla teyit edildikten sonra operasyon için harekete geçildi.

MOLA VERDİKLERİ SIRADA VURULDULAR

Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin kontrolü altındaki Süleymaniye'nin Raperin kasabası ile Erbil'in Soran ilçeleri arasında kalan Balisan Vadisinde dinlenmek için mola veren teröristler Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile hedef alındı.

Yarı aktif lazer başlıklı hedefe kilitlenen ve her biri 25'er kilo ağırlıktaki termobarik zırh delici güdümlü 4 mühimmatla gerçekleştirilen nokta operasyonda 4 terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin hava harekâtlarından korunabilmek için yanlarında askeri kamuflajlı arazi yapısıyla bire bir uyumlu termal şemsiye taşıdıkları bildirildi.

Teröristlerin bir bombalı suikast için örgüt üst yönetiminden aldıkları eylem talimatıyla Halifan ilçesine bağlı Tarave köyüne gitmek istedikleri ancak MİT'in istihbari bilgileriyle öldürüldükleri öğrenildi.

Operasyon sonrasında bölgeye giden bölgesel yönetimine bağlı polis gücü teröristlerin yanmış cesetlerini ambulansla olay yerinden aldı.

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