Model sevgilisine tecavüzle suçlanıyordu! Mahkeme kararını açıkladı

Model Dilara Kurşun’a geçtiğimiz yıl cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Tufan K.’ye mahkeme, “Hakaret”, “Nitelikli cinsel saldırı”, “Basit tehdit” suçlarından beraatına karar verdi.

Hayati ARIGAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya şikayetçi Dilara Kurşun ve sanık Tufan K. katılmadı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı, sanık Tufan K.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair şikayetçi Dilara Kurşun'un beyanları dışında cezalandırılması için yeterli delil bulunmadığını söyledi. Mütalaada, sanık Tufan K.'nin “Hakaret”, “Nitelikli cinsel saldırı”, “Basit tehdit” suçlarından beraatına karar verilmesi talep edildi.

Sanık avukatı mütalaaya katıldıklarını belirterek müvekkilinin beraatını talep etti.

BERAAT KARARI

Mahkeme heyeti, sanık Tufan Kılıç'ın “Hakaret”, “Nitelikli cinsel saldırı”, “Basit tehdit” suçlarından ayrı ayrı beraatına karar verdi. Dilara Kurşun'un avukatı ise kararı temyiz edeceğini belirtti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, şikayetçi ile sanığın bir dönem duygusal manada arkadaş olduktan sonra ayrıldıkları, 16 Haziran 2021 günü sanığın cep telefonundan arayarak yıldönümleri dolayısıyla kendisiyle vakit geçirmek istediğini söylediği, şikayetçinin bunu reddettiği anlatıldı.

Bunun üzerine sanığın “Çıkmazsan sitede olay çıkarırım, annen dahil herkes duyar. Siteyi birbirine katarım. gel huzursuzluk çıkmasın” diye tehditte bulunduğu belirtildi.

Şikayetçinin bu nedenle sanığın aracına bindiği, birlikte Kumköy’de sahile gittikleri, burada bir süre vakit geçirdikleri, aralarında birlikteliklerine devam etme konusuna tartışma yaşandığı, daha sonra da sanığın şikayetçinin boğazından sıktığı, saçından tutup darp ettiği ileri sürüldü.

Ayrıca sanığın, şikayetçinin üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya çalışıp öperek ‘Bana aitsin’ deyip hakarette bulunduğu da anlatıldı. 16 Haziran 2021 akşamı karakola giderek eski sevgilisi Tuncay K. hakkında şikayetçi oldu.

Dilara Kurşun, karakolda verdiği ifadede eski erkek arkadaşının ayrıldıkları günden beri kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

Olay günü de Tuncay K.’nin buluşmak için kendisini tehdit ettiği için buluştuğunu ve aracına bindiğini anlatan Dilara Kurşun, eski sevgilisinin kendisini Kumköy mevkiindeki bir sahile götürdüğünü, burada saçlarından sürükleyerek darbettiği, sonrasında ise kıyafetlerini çıkararak nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ettiği, şikayetçinin ağlaması üzerine sanığın eylemine son verdiği iddia edildi.

İddianamede, “Nitelikli cinsel saldırı”, “Hakaret” ve “Basit tehdit” suçlarından toplam 13 yıl 4 aya kadar hapsi talep ediliyordu.

İlginizi Çekebilir Model olan eski sevgilisine cinsel saldırı girişimiyle suçlanan sanık hakim karşısında