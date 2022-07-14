Abone Ol

MSB: 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
MSB: 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Suriye’de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)

Teröristlerin kullandığı cephanelik gibi sığınak imha edildi İlginizi Çekebilir Teröristlerin kullandığı cephanelik gibi sığınak imha edildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster