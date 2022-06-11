MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu esnasında Hore Tepe bölgesinde EYP saldırısı sonucu Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu esnasında Hore Tepe bölgesinde EYP saldırısı sonucu Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer’in şehit olduğunu duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu, P.Söz.Er Fuat ÖZER şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır” denildi.

ACI HABER BABA EVİNE ULAŞTI

Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu esnasında Hore Tepe bölgesinde EYP saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in ailesine acı haber verildi.

Gölbaşı Kaymakamlığına vekaleten bakan Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve beraberindekiler şehidin ailesine acı haberi verdi.

Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu esnasında Hore Tepe bölgesinde EYP saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer'in (25) baba ocağına ateş düştü.

Şehidin baba ocağına acı haber verildikten sonra evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Acı haberi duyan yakınları baba ocağına akın etti.

Nemide ve Mehmet Özer çiftinin 3 çocuğundan birisi olan Şehit Fuat Özer’in akrabası Emrullah Kara, “Yeğenimiz şehit oldu, bombanın patlaması sonucu haber aldık. Üç yıldan beri görev yapıyordu. Şuan görev yerinde şehit düşmüştür. Allah devletimize zeval vermesin, vatan sağ olsun” dedi. (İHA)

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