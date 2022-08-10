MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde meydana gelen EYP patlaması sonucu yaralanan İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir'in şehit olduğunu duyurdu.

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Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda geçtiğimiz gün EYP'nin patlaması sonucu Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Dörtyol Köyü nüfusuna kayıtlı İs.Uzm.Onb Mustafa Demir (24), ağır yaralanmış ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan İs.Uzm.Onb Mustafa Demir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Meliha Demir çiftinin 5 çocuğundan biri olan şehit İs.Uzm.Onb Mustafa Demir'in Dörtyol Köyündeki baba ocağına ve mahallesine Türk Bayrakları asıldı.

BAKANLIKTAN VE VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 06 Ağustos 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında meydana gelen EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Mustafa DEMİR, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 09 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur.

İs.Uzm.Onb Mustafa Demir'in şehit düşmesinin ardından Adıyaman Valiliğince yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

* Devletimizin terör belasıyla olan kararlı mücadelesi aralıksız sürecek ve hiçbir şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayla hayatını kaybeden aziz şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. (İHA)

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