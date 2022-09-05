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MSB duyurdu! 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB duyurdu! 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.” ifadelerine yer verildi.

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