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MSB: Kuzey Irak’ta 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi” ifadelerine yer verdi. MSB, operasyonlara ilişkin görüntülerinizde paylaştı. (İHA)

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