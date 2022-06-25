MSB, Marmaris yangınında görev yapan TSK’nın araç sayılarını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris’teki yangında, TSK personelinin yanı sıra toplam 6 helikopter, 1 adet C-130 uçağı, 1 adet İHA, su tankerleri, arazözler, dozerler ve yangın söndürme araçlarının görev yaptığını açıkladı.

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran akşamı başlayan orman yangını ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris’teki orman yangınında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araç sayılarını duyurdu.

MSB, sosyal medya hesabından yangın söndürme çalışmalarından görüntüler paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Devletimizin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının omuz omuza mücadelesiyle kontrol altına alınan Marmaris'teki yangında, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev yaptı.

TSK’YA AİT 6 HELİKOPTER, 1 UÇAK GÖREV YAPTI

*Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yangınla mücadelede personelin yanı sıra; biri CH-47 olmak üzere toplam 6 helikopter, 1 adet C-130 uçağı, 1 adet İHA, su tankerleri, arazözler, dozerler ve yangın söndürme araçları görevlendirdi. Helikopterler toplamda 201 sorti gerçekleştirdi.”

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