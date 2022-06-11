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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 220’ye yükseldi” denildi. (DHA)

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