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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayınlanma: 10:13 - 17 Haziran 2022 Güncellenme:
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Irak’ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.”

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