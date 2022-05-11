MSB: Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 terörist daha öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve etkisiz hale getirilen terörist sayısının 76'ya yükseldiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76’ya yükseldi” denildi. (DHA)