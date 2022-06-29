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MSB: PKK’lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 11:01 - 29 Haziran 2022 Güncellenme:
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MSB: PKK’lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek” denildi. (DHA)

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