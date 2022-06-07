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MSB: Teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getiriliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin kullandığı mağara, sığınak, silah ve mühimmatın kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı. 

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MSB: Teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getiriliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe- Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerine tek tek girmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, arama tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatı da kullanılamaz hale getiriyor” ifadelerine yer verildi. (DHA)

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