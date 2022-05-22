Abone Ol

MSB: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
MSB: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Turuncu listeden bir terörist daha silindi. 18 Mayıs’ta Irak’ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerden birinin, turuncu listede aranan ‘Mirza’ kod adlı Ayhan İnalhan isimli terörist olduğu belirlendi” denildi. (DHA)

MSB: 15 PKK/YPG'li terörist öldürüldü İlginizi Çekebilir MSB: 15 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster