MSB’den NATO’nun paylaşımı hakkında açıklama: Kabul edilemez

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Müttefik Kara Komutanlığının kaldırdığı sosyal medya paylaşımı hakkında açıklama yaptı. MSB’nin açıklamasında şöyle denildi:

– “NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez.

– 30 Ağustos’a Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği resmi isim “Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü”dür. Bu milletimizin iradesidir ve değiştirilemez.

“SAYGINLIĞA BÜYÜK ZARAR VERMİŞTİR”

– Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramı’na yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO’nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir.

– Zafer Bayramı yazılsa da yazılmasa da 1922’de zafer kazandığımız gerçeği değiştirilemez.

– Birlikte çalışma ve müttefiklik ruhu NATO’nun güçlü olmasındaki temel ilkelerdir.

– 70 yıldır yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren bir NATO üyesi olarak beklentimiz, sorumlulukların dayanışma ruhu içerisinde yerine getirilmesi ve tarafsızlığın korunmasıdır.

– Bu vesileyle asil milletimizin 30 Ağustos ‘Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü’ bir kez daha kutluyoruz.”

NE OLMUŞTU?

LANDCOM'un Twitter hesabından 30 Ağustos'ta paylaşılan mesajda Türkçe olarak “Zafer Bayramınız kutlu olsun” denilmiş, ardından İngilizce olarak “Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizle birlikteyiz” ifadesi kullanılmıştı.

İlginizi Çekebilir Yunanistan, NATO'nun 30 Ağustos mesajını silmesinden memnun