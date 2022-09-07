Muğla Belediyesi’nden AKP’li vekile sert yanıt

AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nce 2018’de 12 milyon lira ihaleyle yapımına başlanan Muğla Bölge Müzesi ile ilgili yaptığı suçlayıcı açıklamalarına, CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden cevap gecikmedi.

Mustafa SARIİPEK

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AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce 2018'de 12 milyon lira ihaleyle yapımına başlanan Muğla Bölge Müzesi ile ilgili, “Muğla Bölge Müzesi'nin ihale sözleşmesi Mart 2020'de feshedildi ve 3 kez ihaleye çıkıldı. 12 milyon TL tutarındaki kamu bütçesi yok yere harcandı. İlk ihale bedelinden 2 milyon TL'lik iş kalmışken projeyi ve projenin ismini değiştirip Muğla Bölge Müzesinden, Muğla Kent Belleğine dönüştürdüğünüz yeni ihale bedeli ne kadardır? Hamam desen hamam değil, müze desen müze değil” şeklindeki açıklamalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden sert bir açıklama geldi.

KAMUOYUNDA YER ALAN İDDİALARA YÖNELİK CEVAP VERME GEREĞİ DOĞDU

Söz konusu tesisin inşa edildiği 1133 ada 4 parselde iddia edildiği gibi kamulaştırma işlemi tesis edilmemiş, mülk sahipleriyle karşılıklı anlaşmak suretiyle taşınmazların satın alındığının belirtildiği açıklamada şunlara yer verildi:

* Bu alanla ilgili mülk sahiplerince açılmış tek bir dava bile bulunmamaktadır.

* İnşaat süresince yapılan iş artışı yüklenici firma ile karşılıklı imza altına alınarak onaylanan ve resmi belge niteliği taşıyan Mukayeseli Keşif İcmaline göre iddia edildiği gibi yüzde 40 değil yüzde 9,57'dir.

* Tesisimizin yüklenici firma kaynaklı gecikmelerin önüne geçilerek bir an evvel bitirilmesi ve kullanıma sunulabilmesi amacıyla 24 Ekim 2019'da yüklenici firmaya işi 29 Şubat 2020 tarihine kadar tamamlayarak geçici kabul yapılacak hale getirmesi için resmi tebligatta bulunulmuştur.

*Ancak yüklenici sözleşme hükümlerine göre yükümlüklerini yerine getirmediğinden sözleşme feshedilmek durumunda kalınmıştır.

*Ayrıca mevzuat gereği sözleşmenin gereklerini yerine getirmediği için yüklenici firmanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2 yıl Kamu ihalelerine katılması yasaklanmıştır.

MAHKEME YAPMIŞ OLDUĞUMUZ FESİH İŞLEMLERİNİ HUKUKA UYGUN BULDU

* Yüklenici firmanın fesihle ilgili Büyükşehir Belediyemiz aleyhine açmış olduğu davanın sonucunda Muğla 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 4 Ocak tarihinde davanın reddine karar vererek yapmış olduğumuz fesih işlemlerini hukuka uygun bulmuştur.

*Yani işletilen süreç ve yapılan işlemler Mahkeme ve Bakanlıkça doğru ve uygun olarak tasdik edilmiştir.

* Yine yargı ara kararı doğrultusunda işin devamı için ihale yapılabileceğine yönelik bir engel olmadığından 2 kez ihale gerçekleştirilmiş ancak rekabet koşullarını sağlayacak şekilde yeterli sayıda yüklenici katılım sağlamadığından ihaleler iptal edilmiştir.

*20 Kasım 2019 tarihinde T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yazısına istinaden ‘Müze' ismi değiştirilerek, ‘Kent Belleği Merkezi' yapılmıştır.

SONUÇ OLARAK

Muğla Kent Belleği Merkezi inşaatıyla ilgili yaşanan süreçte son derece şeffaf ve yargı kararlarından da anlaşılacağı üzere hukuki zemine oturan uygulamalarla işlendiğinin belirtildiği yazılı açıklamada, “Yüklenicilerin hangi nedenlerle yeni açılan ihalelere giremediğinin takdirini ise değerli kamuoyuna bırakıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm yatırım ve projelerimizde vatandaşlarımızın bir kuruşunun dahi hesabını verebilecek şekilde ciddiyetle ve özveriyle çalışıyoruz. Ayrıca kamu menfaatlerinin korunmasına yönelik çalışmaya devam edeceğimizin bilinmesini ister saygılar sunarız” denildi.

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