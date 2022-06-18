Muğla Marmaris’te korkutan deprem (Son depremler)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 22.15'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Muğla’da deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, Marmaris ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.9, derinliğini ise 7 kilometre olduğu aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi de depremin 3.9 büyüklüğünde ve yerin 72.6 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER