Muğla’da kadına yönelik şiddete karşı tüm camilerde vaaz verildi

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki 38 camide “Kadının Ailedeki Yeri ve Önemi” ile “Aile İçi Şiddet” konuları Cuma namazı vaazında işlendi, namaz çıkışında “Kadına El Kal-ka-maz” broşürleri dağıtıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Menteşe Kaymakamlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadına şiddete dur demek için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

İlçe genelinde stantlar kurularak, kadınların KADES tanıtım broşürleri dağıtılırken ilçedeki 38 camide “Kadının Ailedeki Yeri ve Önemi” ile “Aile İçi Şiddet” konuları Cuma namazı vaazında işlendi. Namaz çıkışında ise “Kadına El Kal-ka-maz” broşürleri dağıtıldı.

Alanında uzman personelleri tarafından toplumda kadına karşı şiddetin önlenmesi ve farkındalık faaliyetleri kapsamında; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri özellikle halkın yoğun olduğu yerlerde ve ilçe genelinde stantlar kurarak, kadınların KADES uygulaması anlatıldı.

5 MİLYON ERKEĞE FARKINDALIK EĞİTİMİ

Ayrıca kadınlara yönelik yapılan KADES tanıtım çalışmalarının yanı sıra bu farkındalığın erkek vatandaşlara da kazandırılabilmesi adına 81 il genelinde yapılan 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi kapsamında, erkeklerin yoğun olduğu bölgelerde “Kadına El Kal-ka-maz” broşürleri dağıtılarak vatandaşlarımıza bu yönde bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

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