Muğla’da yangınlara ilk müdahale için ‘bidonlu’ önlem

Muğla ormanlarında bu yılki Marmaris yangınından sonra orman varlığının yüzde 60’lardan daha aşağıya düşmesiyle birlikte önceki yıllarda Marmaris’te başlatılan ‘Yangınlara ilk müdahale için bidonlu önlem’ Muğla geneline yayılıyor. Fethiye’de orman yollarına su dolu bidonlar konuldu.

Mustafa SARIİPEK

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Geçen yıl yaşanan orman yangınlarından sonra yüzde 68'lik orman varlığının yüzde 60'a düştüğü Muğla ormanlarında bu yıl ki Marmaris yangınından sonra bu varlık daha da aşağıya düştü.

Önceki yıllarda Marmaris'te başlatılan ‘yangınlara ilk müdahale için bidonlu önlem' Muğla geneline yayılıyor. Fethiye'de orman yollarına su dolu bidonlar konuldu.

Geçen yıl 29 Temmuz'da başlayıp 12 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınları büyük hasar vermişti.

Havadan yapılan inceleme sonrasında, yangınların Muğla coğrafyasında bıraktığı iz, yeşille siyahın mücadelesi gibi ormanlarımızı savaş alanına çevirmişti.

Yüzde 68 orman varlığına sahip Muğla'daki bu zenginliğin yüzde 8'ini kaybederek yüzde 60'a düştüğü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından açıklanmıştı.

ORMAN YANGININDA İLK MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ

Fethiye Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü olası orman yangınlarına karşı ormanlık alanlardaki yol kenarına su dolu bidonlar koymaya başladı.

Ormanlık alandaki cam başta olmak üzere yangına sebebiyet veren geri dönüştürülebilir maddeler ve tüm çöpler toplandı.

Bidonların plastikten değil, güneşe ve yangına dayanıklı bidonlar tercih edildiği, bölgede ilk müdahale için yol kenarlarına bırakıldığı görüldü.

Ormanlık yol kenarlarına dolu su bidonları koyma çalışmasını Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli gerçekleştirdi.

100 tane su dolu bidon, Fethiye Yarımadasındaki Hillside Kavşağı, Kaya Yolu ve Oyuktepe Mevkii'nin yol kenarına yerleştirildi.

MARMARİS'TE BİDONLAR ÇALINMIŞTI

2015 yılında Marmaris Belediyesi tarafından orman yangınlarında ilk müdahale amacıyla İçmeler-Turunç karayoluna yerleştirilen yangın bidonları hırsızların hedefi olmuştu.

Ormanlığın içinden geçen yol boyunca bölgeye yerleştirilen içi su dolu 400 bidondan 300'den fazlasının çalındığı ortaya çıkmıştı.

“KİRLETMEYİN”

Su dolu bidonlar ormanlık alanların yol güzergahlarına koyulurken, aynı zamanda ormanlık alanda da temizlik çalışması yapıldı.

İnsanlar tarafından ormanlık alanların içlerine ve yol kenarlarına atılan çöpler, temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından toplandı.

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Bayraktar, “Bu cennet doğaya çöp atıp, şişelerini dağlarda kıran insanlar var. Böylesine güzel bir coğrafyayı nasıl kirletebiliyorlar, nasıl bu kötülüğü yapabiliyorlar anlamakta zorluk çekiyorum. Lütfen yerlere çöp atmayın” dedi.

“YANGINA İLK MÜDAHALE İÇİN”

Yangınlarda ilk müdahalenin çok önemli olduğunu belirten Bayraktar konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

*Bunun için ormanlık alanlar içerisinde yer alan sürekli kullanılan yollara yanmayan su dolu bidonlar koyduk. Cam atıklarının ve diğer atıkların doğaya bırakılmaması gerekiliyor.

*Bunlar yangına sebep olan en büyük faktörler arasında. Ülkemizin birçok yerinde ciğerlerimiz yandı.

*Umarım bu bidonlar kullanılmaya gerek duyulmaz. Buradaki temel konu; yangının başlangıcı sırasında ilk müdahaleyi yapabilmektir.

*Halkımızdan ricamız; çevremizi temiz tutalım. Ormanlarımızı, yeşilimizi, doğamızı koruyalım.

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