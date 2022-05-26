Muğla’da yıldırım düştü, orman yangını çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu sarp alanda başlayan orman yangınına yaya ulaşan söndürme ekipleri sırt tulumbasıyla yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Fethiye ilçesi İnlice Mahallesi Kızıldağ eteğinde gece karanlığında yıldırım düşmesi sonucu sarp alanda başlayan orman yangınına ilk anda müdahale edilemedi. Bölgenin çok dik olması nedeniyle bölgeye birkaç saatlik çaba sonucu yaya ulaşan söndürme ekipleri sırt tulumbasıyla yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalışıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına söndürme helikopteri de katıldı.

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