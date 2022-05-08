Muğla’daki rüzgar enerjisi projesine çevrecilerden sert tepki

Muğla’nın Milas ilçesi ile Aydın’ın Karpuzlu ilçesi arasındaki 5 bin yıllık tarihi kalıntılar ve doğal güzelliklerle dolu 33 kilometrelik alana 30 adet rüzgar enerjisi dikilmesi çevrecilerin tepkisine neden oldu. EKODOST Başkanı Bahattin Sürücü projenin geri dönüşü mümkün olmayan doğa tahribatına yol açacağını söyleyerek, tepki gösterdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sakarkaya bölgesinden başlayarak, Anadolu Geçidi, Kayabükü, Narhisar, Konak, Ketendere köy arazilerinde ve Aydın Karpuzlu'ya bağlı Kızılcabölük, Yahşiler'den Tekeler'e kadar uzanan 33 kilometrelik geniş bir alanda 125 MW kapasiteli 30 adet rüzgar enerji türbininden oluşacak santral inşaatlarının yapılmasının ortaya çıkması çevrecilerin sert tepkisine neden oldu.

İKİ KÖYDE ÇED TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Konu ile ilgili açıklama yapan EKODOST (Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği) Başkanı Bahattin sürücü konu ile ilgili yaptığı açıklamada Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Yönetmeliği'nin 9. Maddesi gereğince 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 10.00'da Milas'a bağlı Sakarkaya'da saat 14.00'de Karpuzlu'ya bağlı Tekeler köyünde halkın katılımı toplantısı yapılacağını belirterek Rüzgar Türbinleri santrallerinin yapılacağı bölgeler, Latmos Dağları'nda madenlerden kurtulabilmiş en bakir bölgelerde yer almaktadır. 33 kilometrekarelik alanda TIR'ların geçmesi için açılacak devasa büyüklükteki yolların yaratacağı tahribat korkunç olacaktır” dedi.



GERİ DÖNÜLEMEYECEK BİR TAHRİBAT YARATACAK

Sürücü açıklamasının devamında Latmos Dağları'nın doğal peyzajının en güzel olduğu, hareketli bir yaban hayatının devam ettiği, yoğun ormanlık alanların bulunduğu, bitki çeşitliliği açısından endemik cıclamen mirable başta olmak üzere yüzlerce bitki çeşidinin bulunduğu, ilginç şekilli kayalarıyla potansiyel bir jeoturizm ve ekoturizm alanı olabilecek güzellikteki bölgede bu projenin gerçekleşmesi halinde geri dönüşü olmayan bir tahribat yaratacağını belirterek

“Proje alanının batı kısmı, Milli Park yapılması düşünülen alanı kapsamaktadır. Alanın içinde Anadolu'daki önemli keşiflerden biri sayılan Suratkaya'da bulunan Hitit Yazıtları, kaleler, kaya resimleri, savunma yapıları, antik yerleşim alanları gibi pekçok kültür varlığı bulunmaktadır.

Bahse konu olan bölgede keşfedilmesi gereken birçok kültür varlığının olduğu bilinmektedir. Bunların araştırılması bile on yıllar sürecek bir zaman dilimine ihtiyaç vardır.Bölge halkının en önemli geçim kaynakları olan Fıstık Çamı, Arıcılık, Zeytincilik ve hayvancılık yüzyıllardır geleneksel bir şekilde yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

PROJENİN GERÇEKLEŞMEMESİ İÇİN TOPLANTIYA KATILACAĞIZ

Sürücü açıklamasının sonunda ise “Bu projenin gerçekleşmesi halinde, başta yöre insanları olumsuz etkilenecektir. Doğal hayat büyük zarar görecek, doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından eşsiz özelliklere sahip, gelecekte önemli bir turizm alanına dönüşecek bölge büyük tahribata uğrayacaktır.

Zaten birçok bölge maden faaliyetleri nedeniyle delik deşik edilmiş vaziyette olup, bakir kalmış böylesine değerli bir alanın bozulmasına izin verilmemelidir. 12 Mayıs'ta bölgenin korunması için sabah 10.00'da Sakarkaya'da, saat 14.00'de Tekeler Köyünde destek vereceğiz” dedi.