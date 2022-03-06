‘Muhammed aşkına’ deyip isyan etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ilçe kongresi için geldiği Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kırıkhan sokaklarında vatandaşlarla sohbet eden Babacan’ı gören bir minibüs şoförü aracını durdurdu. Minibüs şoförü Babacan’a “Muhammed aşkına” deyip akaryakıt zammına isyan etti.

Can ÇAPAR

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Birtakım temaslarda bulunmak ve partisinin Kırıkhan ilçe kongresine katılmak üzere Hatay'a gelen Ali Babacan, Kırıkhan'da esnafı ziyaret etti. Babacan'ı gören bir minibüs şoförü aracını durdurup akaryakıt zamlarından şikâyetçi oldu.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ: VALLAHİ REZİL OLDUM

“Muhammed aşkı için ya… Dün akşam mazotu 19.06 liraya aldım. Vallahi rezil oldum. Mazot pahalı. Lastik patlağını 15-20 liraya yaptırıyorduk. Bir lastik patlağı 30-40 lira olur mu? Bir çift lastiği 650 liraya alıyordum. Şu an 1600-1700 liradan aşağı bir çift lastik yok. Günlük 110 lira yevmiyeyle çalışan adamım. Ne yapayım?” diyen şoföre Babacan 'Yanlış kararlar yanlış sonuçlara götürüyor' diyerek yanıt verdi.

BABACAN: BU HÜKÜMET HAYATI ZORLAŞTIRDI

Babacan; “Bu hükümet hayatı zorlaştırdı. Döviz kurunun kontrolünü ellerinden kaçırdılar. Ondan sonra her şey tepetaklak… Yanlış kararlar, yanlış sonuçlara götürüyor.” ifadelerini kullandı.

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