Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Siz aday oldunuz fakat ikinci tura kalamadınız diyelim bir senaryo çerçevesinde. Ve iki aday kaldı. Birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, birisi de CHP lideri Kılıçdaroğlu. Parti olarak kimi desteklersiniz?" sorusuna "Tabii ki Kılıçdaroğlu'nu desteklerim. Ama ben kalırsam onlardan da destek beklerim. Artık Erdoğan'ın Türkiye'ye vereceği artık bir şeyi kalmadı" cevabını verdi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. 6’lı masaya eleştiriler yönelten İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda görüşlerini açıkladı. İnce, açıklamasında şunları söyledi:

“İMAMOĞLU’NUN GEZMESİ BÜYÜK RİSKTİR”

* 58 yaşındayım. Bir kurban bayramında askerdeydim. Onun haricinde bütün Ramazan ve kurban bayramlarında arefe akşamı babamın evindeydim. Ben böyle yaşıyorum. Çifte standart yapmamak lazım. Erdoğan da belediye başkanıyken Türkiye’yi geziyordu.

* Sayın İmamoğlu’nu eleştirenler Erdoğan’ı eleştirmiyorsa, ya da tersiyle bu doğru değildir. Ya ikisini birden eleştirin ya hiçbirini eleştirmeyin. Belediye başkanının gezmesi, hangi gazeteciyi davet edeceği kendi bileceği bir iş.

* Ama şunu söyleyeyim, gezmesi büyük risktir. İstanbul’da sel, yangın, deprem olur. Büyük risktir. Takdir kendisine aittir.

“PARTİMİZİN ADAYI İÇİN SANDIK KOYACAĞIZ”

* Gerçekleri tartışamıyoruz Türkiye’de. Önceden siyasi partilerin genel başkanları televizyonda karşılıklı görüşlerini anlatırlardı. Cumhurbaşkanı’nın nasıl seçileceği belli. Anayasa, yasalar ortada. Peki Cumhurbaşkanı adayının nasıl olacağı belli mi? Belli değil.

“6’LI MASADAN UZLAŞI ÇIKMAYACAK”

* Ben 6’lı ittifaktan uzlaşı çıkacağından inanmıyorum. Biri ‘kamulaştıracağız’ diyor, öteki ‘bu çağda kamulaştıramazsın’ diyor. Biri ‘Suriyelileri göndereceğiz’ diyor, diğeri ‘gönderemezsin’ diyor. Ergenekon’da birisi ‘dosyayı yeniden açacağız’ diyor, diğeri ertesi gün rahmetli Ali Tatar’ın eşine ziyaretine gidiyor.

* Laiklik konusunda tek kelime konuşamıyorlar. Eğitimi tarikatlara, cemaatlere bırakacaklar mı, bırakamayacaklar mı tek kelime edemiyorlar. Biz Memleket Partisi olarak bırakmayacağız. Eğitimi bilimsel laik bir hale getireceğiz. Suriyelileri göndereceğiz.

* Bir başka örnek cemevlerini yazamıyorlar. Atatürk’ü tartışacak mısınız, tartışmayacak mısınız? Sözde Ermeni soykırımını tanımıyorum diye yazacaksınız. Uzlaşma metnine ‘tarihi gerçekler’ diye yazamazsınız.

SEÇİMDE İKİNCİ TUR SORUSUNA YANIT: KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLERİM

* Demokratik yollarla, sandıkla gitmesini istiyorum. Erdoğan yorgun. Artık yorgun, Türkiye’nin sorunlarını çözemez. Fakat tek hikayemiz Erdoğan’ı göndermek olursa onu gönderirsin ama kendin de kısa sürede gidersin. Onun için eğitim, Suriyeliler, laiklik, yolsuzluk, kamu ihale kanununda anlaşmak lazım.

İnce, “Siz aday oldunuz fakat ikinci tura kalamadınız diyelim bir senaryo çerçevesinde. Ve iki aday kaldı. Birisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, birisi de çok olmak istediği ve olacağı konuşuluyor, CHP lideri sayın Kılıçdaroğlu. Bu koşulda ne yaparsınız? Parti olarak kimi desteklersiniz?” sorusuna da “Tabii ki Kılıçdaroğlu’nu desteklerim. Ama ben kalırsam onlardan da destek beklerim. Artık Erdoğan’ın Türkiye’ye vereceği artık bir şeyi kalmadı” cevabını verdi.

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