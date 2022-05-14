Muharrem İnce, Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda yaptığı görüşmeyi anlattı. İnce, Bahçeli'nin "Bayramdan sonra görüşelim" dediğini belirtti.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bizim TV’de soruları yanıtladı. İnce, “Bahçeli telefonla aradı, ‘en kısa sürede görüşelim’ dedi” sözleri hakkında açıklamalarda bulundu.

“ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM”

Yapılan haberleri, “24 saattir şaşkınlıkla izliyorum. Medyanın durumu içler acısı. Acıyorum bu medyaya. ‘Sayın Bahçeli telefon açtı, bir an önce görüşelim' diye manşetler attılar. Bunda ahlak yok, akıl yok, bilim yok, izan yok” diye yorumlayan İnce, “Ben size doğrusunu anlatayım” dedi ve şöyle konuştu:

“SADECE BAHÇELİ’YE DEĞİL TÜM GENEL BAŞKANLARA MEKTUP YAZDIM”

* “Bayramdan önce henüz YSK, kaç siyasi partinin seçime gireceğini açıklamamıştı. Ben de 19 siyasi partinin genel başkanına mektup yazdım. Sorunlara 100 maddelik çözüm paketi hazırladık. Bunu bütün siyasi parti genel başkanlarına mektup yazıp, ‘Bunu size sunmak istiyorum' dedim.

* Sadece Sayın Bahçeli'ye değil hepsine yazdım. Sayın Erbakan geri dönüş yaptı, gittim, kendisiyle görüşme yaptım. Sayın DSP Genel Başkanı Önder Aksakal dönüş yaptı gittim dosyamızı sundum. Önümüzdeki hafta Sayın Davutoğlu ile görüşeceğim, o da dönüş yaptı. Ona da dosyamızı sunacağım.”

“BUYURUN GELİN” DERLERSE GİDECEĞİM

* “Bayramdan önce Sayın Bahçeli telefonla aradı. Dedi ki, ‘Mektubunuzu aldım, bayramdan sonra görüşelim. Bayramınızı kutlarım’ dedi. Teşekkür etti, nezaket gösterdi Sayın Bahçeli. Ben bu mektubu Sayın Erdoğan'a da gönderdim, Sayın Kılıçdaroğlu'na da gönderdim, Sayın Bahçeli'ye de gönderdim, HDP'ye de gönderdim.

* Kim geri dönüş yaparsa, ‘Buyurun gelin kapımız size açık' derse gideceğim. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Seni dinlemek istiyorum' derse gideceğim. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener derse de gideceğim… Ben ülkenin sorunlarına çözüm üretmek istiyorum.”

“CUMHUR İTTİFAKI’NA MI GEÇECEKSİN” SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

* “Sayın Bahçeli diğer siyasi parti genel başkanlarından daha fazla bir nezaket gösterdi. Buna teşekkür etmek gerekirken, ‘Bahçeli seni niye aradı, ne yapıyorsun, Cumhur İttifakı'na mı geçeceksin' diyorlar. Hay Allah belanızı versin. Başka bir şey demiyorum.”

BAHÇELİ’NİN NELER SÖYLEDİĞİNİ ANLATTI

Bahçeli ile görüşmesinin detaylarına değinen İnce, özellikle tarımla ilgili sorunları anlattığını aktararak, MHP liderinin ‘Ben de bir çiftçi çocuğum' dediğini, ‘Bu konu üzerine kafa yormanıza teşekkür ederim. Bayramdan sonra görüşelim. Bu konuyu dinlemek isterim” diye yanıt verdiğini söyledi. İnce, “Henüz randevu konusunda dönüş yapmadı” diye ekledi.

“İYİ PARTİ’DEN BUGÜN ARADILAR”

Muharrem İnce, İYİ Parti’den geri dönüş yapıldığını açıklayarak, “Bugün İYİ Parti'den aramışlar özel kalem. Kesin bir tarih verilmedi. Tahmin ediyorum hepsi geri dönüş yapacaktır. Biz siyaset yapmıyoruz burada, çözüm önerisi üretiyoruz” dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

“Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gündemde var mı?” sorusuna İnce, “Buyurun gelin derlerse giderim” şeklinde yanıt verdi.

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