Muharrem İnce: Emekçilerin ekmeğiyle oynamayın

Müzik yasağının hala kaldırılmamasına tepki göstererek iktidara seslenen Memleket Partisi lideri İnce, "Sanatçıların, işletmelerin ve o işletmelerde çalışan emekçilerin ekmeğiyle oynamayın" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, pandemi döneminde getirilen gece 12.00'den sonra müzik yasağı uygulamasının hala kaldırılmamasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan İnce, şu ifadelere yer verdi.

“Pandemi yasakları kalktı. Maske bile serbest ama müzik yasağı devam ediyor. 1- Sanata ve sanatçıya tavır almayı, insanların yaşam tarzına müdahale etmeyi bırakın. 2- Sanatçıların, işletmelerin ve o işletmelerde çalışan emekçilerin ekmeğiyle oynamayın”

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