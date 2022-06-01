Muharrem İnce iktidara geldiğinde yapacağı ilk işi açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cep telefonuyla görüntülü olarak Antalya’nın Manavgat İlçesi Kumköy Beldesinde yaşayan vatandaşlarla sohbet etti. Köylülere seslenen İnce, iktidar olmaları durumunda yapacakları ilk işi açıkladı.

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Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu, Antalya'nın Manavgat İlçesi Kumköy Beldesinde vatandaşlarla köy kahvehanesinde araya geldi.

Yörede yaşayan çiftçilerin, üreticilerin, köylü vatandaşların sorunlarını dinleyen Dudu, Genel Başkan Muharrem İnce'yi telefonla aradı, köylülerle sohbet etmesini sağladı.

İNCE: YAPACAĞIMIZ İLK ŞEY TÜRKİYE'Yİ AÇLIK KITLIK TEHLİKESİNDEN KURTARMAK

İnce vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Köylünün sorunlarını köylü çocuğu anlar. İçinde yaşadığınız sıkıntıları biliyoruz. Hepsinin çözümü ile ilgili projelerimiz hazır. Allah’ın izni, milletimizin takdiriyle iş başına geldiğimizde ilk yapacağımız şey, tarımı, hayvancılığı ele almak, Türkiye'yi açlık, kıtlık tehlikesinden kurtarmaktır ” dedi.

“NEFESIM YETTİĞİ KADAR TARIMA SAHIP CIKACAĞIM”

İnce, “Bizim Memleket Partisi olarak görüşümüz bu. Beğenmiyorsanız, eksiği yanlışı varsa düzeltelim. Ama siz de buna sahip çıkın diyoruz. Nefesimin yettiği kadar Türkiye'de tarıma sahip çıkmaya devam edeceğim. Ben tarlalarda çalışmış, buğdayı biçmiş, elma dibi bellemiş birisiyim. Serada çalışmış çobanlık yapmış birisiyim. Rahmetli babam beni milletvekiliyken ahıra sokmuştu” ifadelerini kullandı.

MEMLEKET PARTİSİ’NİN ADAYINI AÇIKLAYACAK

Muharrem İnce, 3 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleşecek Belediye Başkanlığı seçiminde Memleket Partisi adına yarışacak adayı açıklamak üzere Çankırı'nın Ortaca İlçesi Dodurga Beldesine gidecek.

2 Haziran 2022 günü parti genel merkezi önünden parti otobüsüyle Ankara'dan karayolu ile yolculuk edecek İnce saat, 13:30'da Memleket Partisi’nin adayını açıklayacak.

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