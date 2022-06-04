Muharrem İnce ile Cemal Enginyurt arasında polemik

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt arasında Twitter'da, MHP lideri Bahçeli ile görüşme ve tazminat polemiği yaşandı.

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Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Enginyurt, mesajında “Muharrem İnce, Sayın Bahçeli ve Cumhur İttifakına saldırdığı dönemlerde, Sayın Bahçeli ve Cumhur İttifakına sahip çıkarak İnce’ye sert sözler ettiğim için Milletvekili maaşıma haciz konulurken, İnce, MHP Genel Merkezindeydi. Yorum sizlerin” ifadelerini kullandı.

İNCE’DEN ENGİNYURT’A: ÇARPITMA

Cemal Enginyurt’un mesajı sonrası bir paylaşım da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den geldi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Şov için iPhone kıran, sonra kırmadım demoydu diye tornistan yapan Cemal, sert sözler söylediğin için değil hakaret ettiğin için tazminat ödemeye mahkum oldun. Çarpıtma! Ben DP dahil 19 partiye tarım, gıda, pahalılık için mektup yazdım, randevu veren 7 parti ile de görüştüm” dedi.

İNCE, BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Muharrem İnce; 1 Haziran’da, artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerilerini içeren ‘Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu’nu görüşmek üzere, ‘Ortak Akla Çağrı’ mektubuna karşılık veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.

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