Muharrem İnce: Kocaeli Valisi derhal görevden alınmalı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Devletin bugünkü tanımı laiklik olsa da ki biz laikliği yanlış anlıyoruz hala. Bu ülkede ket, çelik fanus devletin ideolojisi İslam’dır" sözlerine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tepki gösterdi.

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz katıldığı bir etkinlikte “Devletin bugünkü tanımı laiklik olsa da ki biz laikliği yanlış anlıyoruz hala. Bu ülkede ket, çelik fanus devletin ideolojisi İslam'dır” ifadesini kullanılmıştı. Yavuz açıklamasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

* Devletin bugünkü tanımı laiklik olsa da ki biz laikliği yanlış anlıyoruz hala. Bu ülkede ket, çelik fanus devletin ideolojisi İslam'dır. Lozan'a bakarsanız Lozan da aynıdır. Bu ülkede sadece ve sadece azınlıklar gayrimüslimlerdir. Bir daha söylüyorum. Atatürk'ü de anlamayanlar var ülkede, devleti de anlamayanlar var. Bu ülkede azınlıklar sadece ve sadece gayrimüslimlerdir.

* Müslüman hiçbir unsur bu ülkede dün de bugün de azınlık değildir. İster Boşnak asıllı, ister Kürt asıllı. Bunların hepsi asli ve kurucu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşlarıdır ve eşit haklara sahiptir. Eğer öyle olsaydı; Bu ülkede sanıldığı gibi, bölücülerin yaptığı gibi, hiçbir Kürt bu ülkede ne bakan olabilirdi ne de Cumhurbaşkanı olabilirdi ne Hoca olabilirdi.

“İSLAM’IN ÖNDERLİĞİ HALA BU MİLLETTE”

* Osmanlı'da da Padişahların yanındaki şeyhülislamlara bakarsanız yine onların Kürt asıllı olduğunu görürsünüz. Bizim bir etnik derdimiz yok. Aynı yolun yolcusu muyuz? Sevincimiz bir mi? Davamız bir mi? Bu ülkenin her bir rengini kucaklıyoruz. Kimsenin siyasi görüşten dolayı tavrımız söz konusu değil.

* O yüzden İslam'ın önderliği hala bu millette. Bu anlayışı lütfen bozmayın olur mu? Bu anlayış önemli bir anlayış. Katiline aşık bir nesil yetiştirdiğinizde felaketle yüz yüze gelirsiniz. Bugün yaşadığımız 1918 travması. Bizde birçok insanın maalesef zihninin işgal edilmesine neden olmuştur.

MUHARREM İNCE: DERHAL GÖREVDEN ALINMALI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Anayasal düzene aykırı açıklamalar yapan Kocaeli Valisi derhal görevden alınmalı ve hakkında idari ve yasal süreç başlatılmalıdır.

Yavuz’un sözleri hakkında başta Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) olmak üzere birçok kurumun suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

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