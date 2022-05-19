Muharrem İnce, partisinde Cumhurbaşkanı adayının nasıl seçileceğini açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "6+1 bir araya gelip, bir aday çıkaracak mı bilmiyorum. Ben anlaşacaklarına ihtimal vermiyorum. Bilemem. İnşallah anlaşırlar, sorun yok. Ama biz, nasıl cumhurbaşkanı adayı çıkaracağımızı söylüyoruz. Çok net. Bizim partimizde demokrasi var. Biz sandığı koyacağız üyelerimizin önüne. Üyeler kimi isterse... Yürekli davranış budur. Bütün üyeler oy kullanacak" açıklamasında bulundu.

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Memleket Partisi heyeti, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun'a geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE’NİN 3 SORUNU VAR

“Türkiye'de bir akıl problemi var. Bir adalet problemi var. Bir ahlak problemi var” diyen İnce, “Türkiye'nin önce 3A sorununu çözeceğiz. Akıl gelecek. Adalet gelecek. Ahlak gelecek. Bu üçü, memleketimizin en önemli sorunudur” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN’A ‘RODEO’ BENZETMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yüklenen İnce, “Önce gözleriyle açıkladı. Sonra ‘yüreğimizle yeneceğiz’ dedi. İlla bir organla yenecek. Beyinle yense çok daha iyi olur. Ekonomi bilimiyle inatlaşıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren İnce, “Alma ayında dünyaya gelmiş. Oy istedi. Yetmedi IBAN verdi, para istedi. Sonra dua istedi. Sonra yardım istedi. Şimdi de sabır istiyor. Hiç verme huyu yok. Hep alma ayında dünyaya gelmiş. Onun bu millete vereceği hiçbir şey yok. Türkiye, rodeo sanatında olduğu gibi. Rodeoda atın bir hedefi yoktur. Sadece atın üstünde durmak lazım. Şu anda Erdoğan'ın yaptığı odur. Yere düşmesin yeter. Bir hedefi yok” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İnce, partisinin Cumhurbaşkanı adayını nasıl seçeceğini şöyle açıkladı:

* “Bu iktidardan da, bu muhalefetten de kurtulmamız lazım. Onun için Memleket Partisi bir ihtiyaçtan doğmuştur. 6+1 bir araya gelip, bir aday çıkaracak mı bilmiyorum. Ben anlaşacaklarına ihtimal vermiyorum. Bilemem. İnşallah anlaşırlar, sorun yok.

* Ama biz, nasıl cumhurbaşkanı adayı çıkaracağımızı söylüyoruz. Çok net. Bizim partimizde demokrasi var. Biz sandığı koyacağız üyelerimizin önüne. Üyeler kimi isterse…Yürekli davranış budur. Bütün üyeler oy kullanacak.”

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