Muharrem İnce: Türkiye’de üçüncü bir ittifak kuruldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ilçe binasının açılışı için Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi. Burada yaptığı konuşmada İnce, "Türkiye’de üçüncü bir ittifak kuruldu" dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla ili ve ilçelerindeki ziyaretlerini sürdüren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün akşam saatlerinde parti otobüsü ve partililerle birlikte Bodrum'a geldi. Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'ndeki Memleket Partisi İlçe Binası'nın açılışına gelen İnce’yi ilçe başkanı Ozan Özgür ve partililer karşıladı. Alkışlarla otobüsten inen İnce'ye 10 yaşındaki Ada Beren Demirbağ çiçekler vererek “Hoş geldiniz” dedi.

İnce daha sonra otobüsün bagajından çıkartılarak kurulan portatif kürsünün üzerine çıkarak yaklaşık 200 kişiye yönelik konuşma yaptı.

“ÜÇÜNCÜ BİR İTTİFAK KURULDU”

5 gündür 80 günde devrialem gibi Akdeniz ve Ege kıyılarını dolaştıklarını belirten İnce konuşmasına Türkiye'deki iki ittifaka bir 3’ncüsünün eklendiğini belirterek başladı.

Üçüncü İttifak'ın Muğla'da CHP ile AKP arasında kurulduğunu belirten İnce Milas ve Menteşe ilçelerinde AKP ‘ye yakın iş insanlarının tatil köyü ve çimento fabrikalarına yönelik projelerini CHP'li belediyelerin onayladığı belirterek ittifak içerisinde olduklarını söyledi.

İnce, “Türkiye'de üçüncü bir ittifak kuruldu. Muğla ittifakı. Bu ittifakı AKP ve CHP kurdu. Beraberler, ortaklar. Nerede biliyor musunuz? Milas'ta ortaklar Tuzla bölgesinde. ÇED raporunu AKP veriyor, ruhsatı CHP'li belediye veriyor. Bir de Marmaris'te ortaklıkları var. ÇED'i AKP veriyor ruhsatı CHP'li belediye veriyor. Bir yerde daha ortaklıkları var Menteşe'de. Çimento fabrikası kuruluyor. ÇED'i AKP veriyor ruhsatı CHP'li belediye veriyor. Bunlar birbirleriyle kayıkçı kavgası yapıyorlar. Ranta geldi mi beraberler. Alayına karşıyız bunların” diye konuştu.

İnce, “Bir seçim sürecine girdik. Bu seçim sürecinde kayıkçı kavgasının içinde olmayacağız” diye ekledi.

KILIÇDAROĞLU’NU ELEŞTİRDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen İnce, “Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce gibi Atatürkçüleri partiden yolladın. Oraya FETÖ'cüleri doldurdun. PKK'lıları doldurdun. Sorosçuları, torosçuları hepsini doldurdun” dedi.

Yaklaşık 15 dakika konuşma yapan İnce daha sonra ilçe binasının açılışını 18 yaşında olan ve ilk kez oy kullanacak gençlerle birlikte yaptı. Kurdeleyi gençlere kestiren İnce ardından seçim otobüsüne binerek Çarşı esnafını ziyaret için Bodrum Belediye Meydanı'na hareket etti.

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