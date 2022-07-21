Muharrem İnce: Utanmadan itiraf ediyorlar

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin Venezuela'da Türkiye'deki tarımla ilgili açıklamalarına bir tepki de Memeleket Partisi lideri İnce'den geldi. İnce, "20 yıllık AKP iktidarının Türkiye'yi getirdiği durum bu! Yem ithal, hayvan ithal, et ithal. Bir de Türkiye'yi getirdikleri bu durumu utanmadan itiraf ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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Venezuela Tarım Bakanı Wilmar Castro'ya Türkiye’deki tarımı şikayet eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye muhalefetten sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

İNCE: 20 YILLIK AKP İKTİDARININ TÜRKİYE’Yİ GETİRDİĞİ DURUM

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Vahit Kirişçi'nin sözlerine şöyle tepki gösterdi:

“20 yıllık AKP iktidarının Türkiye’yi getirdiği durum bu! Yem ithal, hayvan ithal, et ithal. Bir de Türkiye’yi getirdikleri bu durumu utanmadan itiraf ediyorlar. Kendilerini de milli ve yerli diye pazarlıyorlar. Bunlar bu kafayla tarım ve hayvancılığı ayağa kaldıramazlar. “

VAHİT KİRİŞÇİ NE DEMİŞTİ?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuela Tarım Bakanı Wilmar Castro’ya “Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numaralı olmalısınız. Biz hayvancılık yapıyoruz. Hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlayıp dışarıdan yem alıp öyle yediriyoruz. Burada her şey hazır. Bunu inşallah başaracağız” ifadelerini kullanmıştı.

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